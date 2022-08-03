Главная » Світ » Суспільство
10:32 04 Августа 2022 109 Комментарии
Росія формує штурмові групи ВДВ для наступу на Херсонщині
Через втрати серед особового складу у Повітряно-десантних військах РФ більше немає повноцінних батальйонних тактичних груп.
У РФ більше немає повноцінних БТГр
Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
За його словами, через неможливість компенсувати втрати у ВДВ переходять на нову спрощену структуру.
«Всі БТГр переформатовані на «штурмові групи» чисельністю до 200 військовослужбовців», – пояснив Цимбалюк.
Він також додав, що саме такими групами планують проводити наступальні дії у Херсонській області.
Тэги: Россия, Росія
Loading...
Новости по теме
ТОРПід Москвою потужно горить склад: валить густий чорний дим
03.08.2022 13:22