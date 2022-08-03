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10:32 04 Августа 2022 Просмотров 109   КомментариевКомментарии

Росія формує штурмові групи ВДВ для наступу на Херсонщині

Через втрати серед особового складу у Повітряно-десантних військах РФ більше немає повноцінних батальйонних тактичних груп.

У РФ більше немає повноцінних БТГр

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

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За його словами, через неможливість компенсувати втрати у ВДВ переходять на нову спрощену структуру.

«Всі БТГр переформатовані на «штурмові групи» чисельністю до 200 військовослужбовців», – пояснив Цимбалюк.

Він також додав, що саме такими групами планують проводити наступальні дії у Херсонській області.

Тэги: Россия, Росія
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