Іран перекидає військову техніку до кордону з Азербайджаном через конфлікт у Нагірному Карабаху

Техніка іранської армії перекидається ближче до кордону з Азербайджаном на тлі зростання напруженості у Нагірному Карабаху.

Іран перекидає військових ближче до Азербаджану



Кадри показав іранський Telegram-каналі Sepah Pasdaran.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

На кадрах можна помітити, що військову техніку – танки та самохідні артилерійські установки – перевозять вантажівками. Куди саме відбувається перекидання не вказано.

Тим часом раніше Корпус вартових ісламської революції (КВІР) виступав із попередженням на адресу Баку. Тегеран наголошував, що не визнає змін кордонів сусідніх держав.

До цього Міноборони Азербайджану повідомило, що вірменські збройні сили порушили режим перемир’я у Карабаху. Там звинуватили вірменську сторону у вчиненні диверсійного акту проти азербайджанських військових на території, де розміщуються російські миротворчі сили.

У результаті азербайджанські ЗС розпочали контртерористичну операцію в Карабаху, яку назвали «Відплата». Пізніше Азербайджан зажадав «повної демілітаризації» Нагірного Карабаху

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Тэги: Иран, Азербайджан, Нагорный Карабах, Іран, Нагірний Карабах