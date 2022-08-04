НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
11:07 04 Августа 2022 Просмотров 391   КомментариевКомментарии

На Харківщині знищено ворожу колону, що йшла на прорив позицій ЗСУ. Відео

На просторах Харківщини аеророзвідкою зафіксовано висування значної кількості ворожої техніки та особового складу з метою наступу на позиції ЗСУ.

ЗСУ знищали ворога на Харуівщині

Про це повідомила 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Українські захисники зазначили, що наслідок вдалого корегування вогню з повітря техніку рашистів знищено.

Військові також виклали відео знищення групи ворожої техніки та особового складу.

На кадрах з БПЛА видно влучні удари українських артилеристів по ворогу.

Тэги: Харьков, Харків
Loading...

Новости по теме

ТОР
04.08.2022 06:14
Росія знову вдарила вночі по Харкову
ТОР
03.08.2022 16:06
Росіяни обстріляли із Ураганів багатоповерхівку в Чунуєві: є загиблий і постраждалі
ТОР
03.08.2022 06:03
На світанок в Харкові пролунали вибухи
blog comments powered by Disqus
Чи можливий новий наступ росіян на Київ: аналіз Командування Об’єднаних сил

11:40 Україна

На Харківщині знищено ворожу колону, що йшла на прорив позицій ЗСУ. Відео

11:07 Україна

Іран перекидає військову техніку до кордону з Азербайджаном через конфлікт у Нагірному Карабаху

10:51 Світ

Зеленський закликав Сі Цзіньпіна до прямих переговорів

10:21 Світ

Окупанти хочуть наступного тижня відкрити Антонівський міст

06:37 Україна

На Рівненщині готують евакуацію людей на випадок вторгнення з Білорусі

20:03 Україна

Азербайджанська армія провела в Нагірному Карабаху операцію «Відплата». Відео

19:13 Світ

Росія перекидає на Запоріжжя майже тисячу кадирівців

18:43 Україна

У найбільшому православному храмі Росії проведуть концерт «Хіт-парад СРСР»

17:41 Світ

Пелосі розпочала офіційні зустрічі на Тайвані після нічної китайської канонади

06:33 Світ

У Чорнобаївці на Херсонщині знову вибухи та дим

19:17 Україна