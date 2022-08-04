На Харківщині знищено ворожу колону, що йшла на прорив позицій ЗСУ. Відео

На просторах Харківщини аеророзвідкою зафіксовано висування значної кількості ворожої техніки та особового складу з метою наступу на позиції ЗСУ.

ЗСУ знищали ворога на Харуівщині



Про це повідомила 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України.

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Українські захисники зазначили, що наслідок вдалого корегування вогню з повітря техніку рашистів знищено.

Військові також виклали відео знищення групи ворожої техніки та особового складу.

На кадрах з БПЛА видно влучні удари українських артилеристів по ворогу.

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