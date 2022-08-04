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11:07 04 Августа 2022 391 Комментарии
На Харківщині знищено ворожу колону, що йшла на прорив позицій ЗСУ. Відео
На просторах Харківщини аеророзвідкою зафіксовано висування значної кількості ворожої техніки та особового складу з метою наступу на позиції ЗСУ.
ЗСУ знищали ворога на Харуівщині
Про це повідомила 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України.
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Українські захисники зазначили, що наслідок вдалого корегування вогню з повітря техніку рашистів знищено.
Військові також виклали відео знищення групи ворожої техніки та особового складу.
На кадрах з БПЛА видно влучні удари українських артилеристів по ворогу.
Тэги: Харьков, Харків
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