Чи можливий новий наступ росіян на Київ: аналіз Командування Об’єднаних сил

Росіяни вдруге не пройдуть на Київському напрямку, оскільки Збройні сили набагато краще готові до можливого наступу.

Сергій Наєв заперечив новий наступ на Київ



Таку думку висловив командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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«Ми проаналізували попередні дії противника на Київському напрямку та, вивчивши цей досвід, передбачили й наші адекватні дії”, – зазначив він.

Наєв додав, що оборонні позиції українських захисників розташовані саме в тих місцях, де найбільша вірогідність наступу ворожих сил.

“Аналізуючи ймовірні ворожі дії, ми створили комплексну систему вогневого ураження, яка передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядків”, – уточним генерал.

За його словами, населення, відчувши на собі тягар ворожої окупації, цілком підтримує Збройні сили та інші військові формування і правоохоронні органи.

“Впевнений, що ворог цим напрямком більше не пройде. Ми робимо все для того, щоби ця впевненість була реальною», – резюмував командувач.

Тэги: Киев, Київ, Сергій Наєв, Сергей Наев