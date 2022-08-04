Україною прокотиласья хвиля повідомлень про замінування: людей евакуюють
У приміщеннях залізничного вокзалу та Центрального універмагу в Тернополі проводять евакуацію через інформація про можливу провокацію і закладену вибухівку.
Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
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«Там працюють відповідні служби. Будь ласка, не йдіть у цьому напрямку і не підходьте близько до будівель. Деталі повідомлю згодом», – йдеться у повідомленні, яке він оприлюднив о 12:33.
Також у Рівному спецслужби 4 серпня отримали повідомлення про нібито замінування кількох об’єктів. Станом на 13:00 за всіма адресами проводять перевірки
Про це повідомило Суспільне з посиланням на Нацполіцію області.
Йдеться про залізничний та автовокзал, а також вулицю поблизу центрального ринку.
«️На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи та всі екстрені служби. Вибухотехніки із кінологами обстежують приміщення, із яких евакуювали громадян, та прилеглі території», — каже пресофіцерка поліції області Юлія Мозоль.
Також інформацію про замінування отримали й у кількох інших містах України:
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Кропивницький. Повідомляють, що на Центральному ринку шукають вибухівку.
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Вінниця. Повідомляють про можливе мінування Центрального ринку та залізничного вокзалу.
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Хмельницький. По місту нібито 3 замінування: автовокзал, овочевий ринок, залізничний вокзал.