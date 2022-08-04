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Главная » Україна » Інциденти
13:56 04 Августа 2022 Просмотров 87   КомментариевКомментарии

Кашель та задуха: у Києві скаржаться на невідому речовину у метро

Мешканці Києва повідомляють у місцевих пабликах, що у метро на станції площу Льва Толстого розпорошили невідому речовину.

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Люди скаржаться на напади кашлю та задухи.

Кажуть, невідома речовина має сильний запах.

Коментарів столичної підземки за цим фактом не було.

Є припущення, що хтось просто розпорошив газовий балончик.

Люди намагаються захистити органи дихання

Люди намагаються захистити органи дихання

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