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13:56 04 Августа 2022 87 Комментарии
Кашель та задуха: у Києві скаржаться на невідому речовину у метро
Мешканці Києва повідомляють у місцевих пабликах, що у метро на станції площу Льва Толстого розпорошили невідому речовину.
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Люди скаржаться на напади кашлю та задухи.
Кажуть, невідома речовина має сильний запах.
Коментарів столичної підземки за цим фактом не було.
Є припущення, що хтось просто розпорошив газовий балончик.
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