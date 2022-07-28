ЗСУ звільняють села і просуваються на Донбасі

Протягом тижня українські війська покращили тактичне становище і просунулися вглиб оборони противника в районах населених пунктів Мазанівка, Брашків, Сулугунівка і Дмитрівка.

ЗСУ просунулися в напрямку кількох населених пунктів, водночас кілька сіл залишили



Про розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

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За його словами, ЗСУ звільнили два населені пункти – Мазанівка і Дмитрівка.

Втім російські окупанти витіснили українських захисників із двох позицій під Донецьком і Бахмутом.

Зокрема, під час масованого застосування артилерії та наступу в районі Доломітного та Вуглегірської ТЕС у напрямку Кодеми противнику вдалося витіснити ЗСУ із Семигір’я та перейти до оборони на східних околицях Кодеми.

«30 липня внаслідок активного застосування противником авіації, артилерії та реактивних систем залпового вогню, ведення активних наступальних штурмових дій у напрямку Спартак–Авдіївка підрозділи Сил оборони змушені були залишити шахту Бутівка і перейти до оборони на південь від населеного пункту Авдіївка», – додав Громов.

Тэги: Донецк, Донецьк