Чому Людмила Путіна мовчала, поки Кабаєва народжувала

Загалом у Путіна, за інформацією у російських та міжнародних ЗМІ, щонайменше шестеро дітей, трьох з яких йому народила гімнастка та медіаменеджер Аліна Кабаєва, ще одну дочку — коханка з початку нульових Світлана Кривоногих.

Знайдено ціну мовчання Путіної щодо роману її чоловіка з Кабаєвою



Про це повідомило видання “МО” і додало, що частина дітей від інших жінок у Путіна з’явилася ще в період шлюбу з Людмилою, але Путін дорого заплатив за те, щоб вона мовчала і ніколи не скаржилася.

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Ціну мовчання вирахували соратники російського опозиціонера Олексія Навального.

Вони знайшли у Путіної та її нового чоловіка (молодшої за неї на 20 років) Артура Очеретного дві квартири в іспанській Малазі. Одна з них була куплена у 2011 році за 790 тисяч євро. Другу площею 405 метрів Очеретний купив за 1,385 мільйона євро.

Молодий чоловік також отримує неадиякі підряди від мерії Москви.

«Центр розвитку міжособистісних комунікацій» Очеретного лише за останні три роки отримав від мерії 175 мільйонів рублів, 140 млн руб від Газпромбанку і ще 100 млн руб від Северсталі, що належить олігарху Олексію Мордашову.

І все це крім інших квартир і особняків. Про бізнес і нерухомість Путіної раніше писали журналісти Reuters, OCCRP та «Відкритих медіа».

Але, незважаючи на розкіш, Путіна навряд чи була задоволена життям: у своєму особистому щоденнику, який вона вела анонімно у 2006-2008 роках у «Живому журналі», ексдружина президента постійно скаржилася на депресію та цитувала популярні психологічні книги.

У блозі Путіна описує свою повсякденність: вона любить спати до обіду, ходить до театрів і ресторанів «Недальний восток», скаржиться на депресію та погане самопочуття після алкоголю, любить каву та холодне пиво, але іноді відвідує заняття з йоги, а одного разу згадує, що «їздила на роботу».

Патріотизм не чужий Путіній: в одному з постів вона пише, що на Росію чекає «велике майбутнє і процвітання».

Тэги: Алина Кабаева, Владимир Путин, Володимир Путін, Аліна Кабаєва