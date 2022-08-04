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Главная » Україна » Інциденти
05:59 05 Августа 2022 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Росіяни вночі вдарили ракетами біля Запоріжжя

Російські військові вночі 5 серпня завдали ракетного удару по об’єктам поряд з Запоріжжям, попередньо жертв немає.

Вночі росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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«Зафіксовано прихід кількох ракет поруч з обласним центром. За попередньою інформацією, жертв немає»,- написав він в Telegram.

Також Старух пообіцяв повідомити подробиці згодом.

Місцеві мешканці в соцмережах і пабліках пишуть, що вибухи були дуже гучними, загалом їх було чотири.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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