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05:59 05 Августа 2022 2 Комментарии
Росіяни вночі вдарили ракетами біля Запоріжжя
Російські військові вночі 5 серпня завдали ракетного удару по об’єктам поряд з Запоріжжям, попередньо жертв немає.
Вночі росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
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«Зафіксовано прихід кількох ракет поруч з обласним центром. За попередньою інформацією, жертв немає»,- написав він в Telegram.
Також Старух пообіцяв повідомити подробиці згодом.
Місцеві мешканці в соцмережах і пабліках пишуть, що вибухи були дуже гучними, загалом їх було чотири.
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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