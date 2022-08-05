Під Севастополем задимів російський військовий корабель: можливе влучання ракети
У четвер, 4 серпня, російський військовий корабель поблизу окупованого Севастополя огорнули клуби спочатку білого, а потім чорного диму.
Про це повідомив у Twitter військово-морський експерт HI Sutton за проектом OSINT. Він також опублікував відповідні фотографії.
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На думку експерта, російський корабель використав спочатку димові приманки для маскування, але це не врятувало його від можливого влучання української ракети – тому з’явився чорний дим.
HI Sutton стверджує, що на фото знято патрульний корабель проекту 22160 типу «Василь Биков».
Кораблі цього можуть мати на озброєнні 8 крилатих ракет «Калібр».
***BREAKING***
Videos of another important naval action(s) off Crimea today.
Possibly #Ukraine hit a #Russian ship in north of Crimea (dark smoke).
Then Russian patrol ship near Sevastopol in second images, unclear what is going on
Awaiting further clarity pic.twitter.com/rfzW5hbzZO
— H I Sutton (@CovertShores) August 4, 2022