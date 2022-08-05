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08:17 05 Августа 2022 Просмотров 47   КомментариевКомментарии

Під Севастополем задимів російський військовий корабель: можливе влучання ракети

У четвер, 4 серпня, російський військовий корабель поблизу окупованого Севастополя огорнули клуби спочатку білого, а потім чорного диму.

Чорний дим від російського військового кораблю

Про це повідомив у Twitter військово-морський експерт HI Sutton за проектом OSINT. Він також опублікував відповідні фотографії.

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На думку експерта, російський корабель використав спочатку димові приманки для маскування, але це не врятувало його від можливого влучання української ракети – тому з’явився чорний дим.

HI Sutton стверджує, що на фото знято патрульний корабель проекту 22160 типу «Василь Биков».

Кораблі цього можуть мати на озброєнні 8 крилатих ракет «Калібр».

Корабель що димить і пульт керування дроном - дивне фото

Корабель що димить і пульт керування дроном - дивне фото

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