Під Севастополем задимів російський військовий корабель: можливе влучання ракети

Про це повідомив у Twitter військово-морський експерт HI Sutton за проектом OSINT. Він також опублікував відповідні фотографії.

На думку експерта, російський корабель використав спочатку димові приманки для маскування, але це не врятувало його від можливого влучання української ракети – тому з’явився чорний дим.

HI Sutton стверджує, що на фото знято патрульний корабель проекту 22160 типу «Василь Биков».

Кораблі цього можуть мати на озброєнні 8 крилатих ракет «Калібр».

***BREAKING***

Videos of another important naval action(s) off Crimea today.

Possibly #Ukraine hit a #Russian ship in north of Crimea (dark smoke).

Then Russian patrol ship near Sevastopol in second images, unclear what is going on

Awaiting further clarity pic.twitter.com/rfzW5hbzZO

— H I Sutton (@CovertShores) August 4, 2022