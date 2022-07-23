Три судна з українським зерном вийшли в море з портів Одеси

Рано-вранці 5 серпня відразу три зерновози вийшли в море з одеських портів.

Балкер Navistar



Про це повідомила «Думська».

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Першим о 6:30 із порту Чорноморськ вийшов балкер Rojen. Проведення судна забезпечили буксири Big та Rapid компанії Blast, а лідером каравану з двох зерновозів став буксир портофлоту «Капітан Незавітін».

За годину буксири вивели з порту суховантажне судно Polarnet. Караван рушив у бік одеського порту, звідки близько 7 години ранку вийшов балкер Navistar.

На борту всіх трьох суден близько 50 тисяч тонн кукурудзи торішнього врожаю. Всі три судна тепер прямують у бік Стамбула морським гуманітарним коридором.

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