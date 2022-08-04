Росіяни обстріляли Харків с РСЗВ: є постраждалі та руйнування

Цієї ночі російські військові попередньо з систем залпового вогню здійснили масований обстріл Шевченківського, Індустріального та Салтівського районів Харкова.

Окупанти обстріляли три райони Харкова



Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

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Під ударом опинилися житлові будинки, магазини, ринок, в багатьох будинках пошкоджено шибки, постраждало приміщення закладу освіти, дитячі майданчики.

Піротехніки також вилучили снаряди, які не розірвались.

Внаслідок обстрілу з пораненнями госпіталізовані 2 чоловіки 26 та 38 років та жінка 46 років, всі вони перебували на вулиці.

Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий, він перебуває у реанімації. Інші поранені – в стані середньої тяжкості.

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