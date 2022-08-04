НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
09:21 05 Августа 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Росіяни обстріляли Харків с РСЗВ: є постраждалі та руйнування

Цієї ночі російські військові попередньо з систем залпового вогню здійснили масований обстріл Шевченківського, Індустріального та Салтівського районів Харкова.

Окупанти обстріляли три райони Харкова

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Під ударом опинилися житлові будинки, магазини, ринок, в багатьох будинках пошкоджено шибки, постраждало приміщення закладу освіти, дитячі майданчики.

Піротехніки також вилучили снаряди, які не розірвались.

Внаслідок обстрілу з пораненнями госпіталізовані 2 чоловіки 26 та 38 років та жінка 46 років, всі вони перебували на вулиці.

Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий, він перебуває у реанімації. Інші поранені – в стані середньої тяжкості.

Тэги: Харков, Харків
Loading...

Новости по теме

ТОР
04.08.2022 11:07
На Харківщині знищено ворожу колону, що йшла на прорив позицій ЗСУ. Відео
ТОР
04.08.2022 06:14
Росія знову вдарила вночі по Харкову
ТОР
03.08.2022 16:06
Росіяни обстріляли із Ураганів багатоповерхівку в Чунуєві: є загиблий і постраждалі
blog comments powered by Disqus
Іскандери закінчились: основними тактичними ракетами РФ стали протиповітряні С-300

20:27 Світ

Росіяни хочуть повторити 24 лютого: готують наступи на трьох напрямках

18:13 Світ

Російські ЗМІ похвалилися затриманням українського офіцера-шпигуна у Мелітополі: дивне відео

15:41 Україна

Чи можливий новий наступ росіян на Київ: аналіз Командування Об’єднаних сил

11:40 Україна

На Харківщині знищено ворожу колону, що йшла на прорив позицій ЗСУ. Відео

11:07 Україна

Іран перекидає військову техніку до кордону з Азербайджаном через конфлікт у Нагірному Карабаху

10:51 Світ

Зеленський закликав Сі Цзіньпіна до прямих переговорів

10:21 Світ

Окупанти хочуть наступного тижня відкрити Антонівський міст

06:37 Україна

На Рівненщині готують евакуацію людей на випадок вторгнення з Білорусі

20:03 Україна

Росія перекидає на Запоріжжя майже тисячу кадирівців

18:43 Україна

У найбільшому православному храмі Росії проведуть концерт «Хіт-парад СРСР»

17:41 Світ