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09:21 05 Августа 2022 1 Комментарии
Росіяни обстріляли Харків с РСЗВ: є постраждалі та руйнування
Цієї ночі російські військові попередньо з систем залпового вогню здійснили масований обстріл Шевченківського, Індустріального та Салтівського районів Харкова.
Окупанти обстріляли три райони Харкова
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
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Під ударом опинилися житлові будинки, магазини, ринок, в багатьох будинках пошкоджено шибки, постраждало приміщення закладу освіти, дитячі майданчики.
Піротехніки також вилучили снаряди, які не розірвались.
Внаслідок обстрілу з пораненнями госпіталізовані 2 чоловіки 26 та 38 років та жінка 46 років, всі вони перебували на вулиці.
Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий, він перебуває у реанімації. Інші поранені – в стані середньої тяжкості.
Тэги: Харков, Харків
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