Знайдено винуватця вчорашнього “масового отруєння” на станції метро Льва Толстого у Києві

В мережі з’явилося пояснення вчорашнього “масового отруєння” на станції метро Льва Толстого у Києві – ідентифіковано чоловіка, який розпорошив газовий балончик у переході.

Шахрая викрили і він розпорошив газ



Про це повідомив Telegram-канал Київ Оперативний.

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Ймовірно газ розпорошив чоловік, який випрошує в людей гроші під виглядом наче щойно загубив гаманець.

Шахрая викрила на гарячому киянка, яка не раз вже бачила його у “роботі” на станції метро.

Саме до неї чоловік застосував балончик.

За словами жінки, шахрай звертається до перехожих (переважно жінок, бо сердобольніші): «извините, у вас не будет гривен 20, у меня только что вытянули кошелёк».

“Тільки за останній час траплявся мені на очі разів 5! Декілька разів я рятувала перехожих жінок від його шахрайських дій, зупиняла в останній момент, коли вони вже витягали гаманець”, – пояснила вона.

Киянка додала, що чоловік не запам’ятовує, до кого звертався і так нарвався на неї вдруге.

“Сьогодні поїхала по справах на Льва Толстого і – знову він іде назустріч! Побачив мене, відвернувся і тікать. Я машинально чомусь дістала телефон, наче відчувала, що потрібно буде щось зняти. І зняла. Матеріал для поліції”, – розповіла жінка.

Тепер зловмисника шукають декілька районних відділів поліції ще і за злочинний напад.

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Як повідомляли Vlasti, мешканці Києва 4 серпня повідомляли у місцевих пабликах, що у метро на станції площу Льва Толстого розпорошили невідому речовину.

Тэги: Киев, Київ