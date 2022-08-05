Окупанти несподівано влаштували “вогневий вал” під Авдіївкою: що там відбувається

Ситуація у районі Авдіївки складна, оскільки російські війська зосередили у цьому напрямку весь наявний в них сьогодні потенціал “вогневого валу”.

Окупанти влаштували



Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

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Там зазначили, що це було несподівано, оскільки до того зосередження сил та засобів ворога на наступ було у трикутнику Слов’янськ-Сіверск-Бахмут.

У цілому ж, штурмові дії ворога відбиваються і, незважаючи на вогневу та чисельну перевагу окупантів, їм не вдається досягти якогось глобального успіху. Бої продовжуються.

Також у Центрі зазначили, що відучора російська пропаганда запустила через сірий сегмент цілу серію вкидів про те, що російські війська начебто взяли Авдіївку, Піски, в Бахмуті йде зачистка. Ці вкидання відразу підхопила армія ботів і третьосортних інформаційних майданчиків.

Також намагалися розігнати фейк про те, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний начебто особисто та терміново доповів президенту Володимиру Зеленському про відведення ЗСУ з Авдіївки та Пісок.

“Дивно, але з 2014 року багато хто так і не навчився тримати рот закритим. В одних він не закривається по життю, а от у тих, хто в камуфляжі, має бути побільше розсудливості та розуміння. Фільтруйте інформацію! А так само думайте, що кажете і що пишете. Тільки офіційна інформація заслуговує на довіру”, – зазначено у повідомленні.