ЗСУ завдали нового удару по Антонівському мосту

Близько 13:30 українські військові завдали удару по Антонівському мосту в Херсоні.

Про це спочатку повідомив терорист Ігор Гіркін, а згодом підтвердив нардеп Олексій Гончаренко.

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Подробиці невідомі, але рух по мосту залишається перекритим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська майже напевно розмістили пірамідальні радіолокаційні відбивачі у воді біля нещодавно пошкоджених Антонівського та залізничного мостів у районі Херсона.

Крім того, російськи чиновники заявляли, що Антонівський міст у Херсоні, частково зруйнований ударами ЗСУ, окупанти можуть відновити вже наступного тижня.

Тэги: херсон, Антонівський міст, Антоновский мост