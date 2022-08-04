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14:51 05 Августа 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

ЗСУ завдали нового удару по Антонівському мосту

Близько 13:30 українські військові завдали удару по Антонівському мосту в Херсоні.

Про це спочатку повідомив терорист Ігор Гіркін, а згодом підтвердив нардеп Олексій Гончаренко.

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Подробиці невідомі, але рух по мосту залишається перекритим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська майже напевно розмістили пірамідальні радіолокаційні відбивачі у воді біля нещодавно пошкоджених Антонівського та залізничного мостів у районі Херсона.

Крім того, російськи чиновники заявляли, що Антонівський міст у Херсоні, частково зруйнований ударами ЗСУ, окупанти можуть відновити вже наступного тижня.

Тэги: херсон, Антонівський міст, Антоновский мост
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