Данілов розповів про секретний проект “Мавзолей Путіна”

В Апараті Ради національної безпеки Росії є проект під умовною назвою «Мавзолей Путіна» – це коло осіб, які впливають на політику Кремля.

Данілов розповів про



Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов.

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Він зазначив, що війна – це не лише кулі та снаряди. Також це медіа, енергетика, продовольство та інші сфери.

«В Апараті РНБО РФ є проект під умовною назвою «Мавзолей Путіна» – це 86 осіб, які впливають на політику Кремля. Хто б не прийшов після Путіна – «колективний Путін» нікуди не зникне», – йдеться у заяві.

Також Данілов зазначив, що в сучасному світі жодні переговори не можуть бути підкилимними та закритими. Поки що в РНБО не знають, з ким на території Росії доведеться вести фінальні переговори.

«Наша позиція проста: відчепіться від нас, йдіть на свою землю, якої у вас поки що багато. Вас тут не буде, це наша земля», – секретар РНБО.

Тэги: Алексей Данилов, Олексій Данилов