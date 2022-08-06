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09:12 06 Августа 2022 112 Комментарии
У Бердянську пролунав вибух біля відділення поліції: є жертви
У тимчасово окупованому Бердянську біля будівлі міської поліції пролунав сильний вибух.
Вибух стався біля будівлі поліції
Як повідомляють місцеві жителі у пабликах та соцмережах, вибух був добре чутний у багатьох районах міста.
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Квартал оточили озброєні окупанти, біля поліції метушаться люди у формі.
За попередньою інформацією, кілька людей загинуло, є поранені.
Тэги: Запорожье, Бердянск, Бердянськ, Запоріжжя
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