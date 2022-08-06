У Бердянську пролунав вибух біля відділення поліції: є жертви

У тимчасово окупованому Бердянську біля будівлі міської поліції пролунав сильний вибух.

Вибух стався біля будівлі поліції



Як повідомляють місцеві жителі у пабликах та соцмережах, вибух був добре чутний у багатьох районах міста.

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Квартал оточили озброєні окупанти, біля поліції метушаться люди у формі.

За попередньою інформацією, кілька людей загинуло, є поранені.

Тэги: Запорожье, Бердянск, Бердянськ, Запоріжжя