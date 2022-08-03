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Главная » Світ » Політика
09:26 06 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Абонент недоступний: Китай не відповідає на численні дзвінки з Пентагону

Високопоставлені китайські військові чиновники ігнорують численні дзвінки від своїх американських колег із Пентагону цього тижня.

В Пентагоні не можуть зв'язатися з китайськими колегами

Про це повідомило Politico.

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Американці хотіли зв’язатися з китайцями на фоні конфлікту через візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню.

Ігнорування Пекіном міністра оборони Ллойда Остіна та голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі відбувається в той час, коли Китай продовжує запускати ракети та розміщувати військові кораблі та літаки під час безпрецедентних військових навчань навколо Тайваню.

Офіційні особи та експерти кажуть, що мовчання Китаю є недалекоглядним і безрозсудним кроком, який збільшує ризик ескалації в напруженій ситуації.

Американські військові лідери прагнуть підтримувати відкриті лінії зв’язку навіть з потенційними противниками, такими як Китай, щоб запобігти нещасним випадкам та іншим прорахункам, які можуть перерости у повномасштабний конфлікт.

Тэги: США, Китай, тайвань
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