Абонент недоступний: Китай не відповідає на численні дзвінки з Пентагону
Високопоставлені китайські військові чиновники ігнорують численні дзвінки від своїх американських колег із Пентагону цього тижня.
Про це повідомило Politico.
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Американці хотіли зв’язатися з китайцями на фоні конфлікту через візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню.
Ігнорування Пекіном міністра оборони Ллойда Остіна та голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі відбувається в той час, коли Китай продовжує запускати ракети та розміщувати військові кораблі та літаки під час безпрецедентних військових навчань навколо Тайваню.
Офіційні особи та експерти кажуть, що мовчання Китаю є недалекоглядним і безрозсудним кроком, який збільшує ризик ескалації в напруженій ситуації.
Американські військові лідери прагнуть підтримувати відкриті лінії зв’язку навіть з потенційними противниками, такими як Китай, щоб запобігти нещасним випадкам та іншим прорахункам, які можуть перерости у повномасштабний конфлікт.