Данілов розповів про термін контрнаступу ЗСУ

Терміни контрнаступу Збройних сил України визначають військові на чолі з верховним головнокомандувачем, а «диванні» експерти не володіють інформацією про реальну ситуацію на фронті.

Данілов закликав не слухати "диванних експертів"



Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв’ю ТРК «Київ».

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«Давайте будемо спокійно ставитися до цих речей, коли це буде відбуватися. Військові знають свою справу, знають, коли їм потрібно починати, і головне, як швидко, як з найменшою кількістю втрат робити корисну справу для нашої країни: звільняти наші території від окупанта», – сказав Данилов.

За його словами, так звані «диванні» експерти не володіють інформацією про реальну ситуацію.

Також секретар РНБО зазначив, що «треба набратися терпіння і побачити все це своїми очима».

Тэги: снбо, рнбо, Алексей Данилов, Олексій Данілов