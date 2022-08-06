Сальдо при смерті: гауляйтер Херсонщини у тяжкому стані у реанімації НДІ ім. Скліфософського

Гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо поклали до реанімації токсикологічного відділення НДІ ім. Скліфософського, стан колаборанта оцінюється як тяжкий.

Сальдо зазирає смерті в очі в Москві



Про це повідомив Telegram-канал Baza.

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За його інформацією, Сальдо у стані медикаментозної коми доставили спецбортом із Криму до Москви.

До токсикологічної реанімації потрапляють пацієнти, які постраждали від отруєнь різними хімічними речовинами. Сюди шпиталізують, коли потрібна екстрена детоксикація організму.

Саме тут знаходиться єдина в Москві хіміко-токсикологічна лабораторія з високоточним обладнанням – вона дозволяє визначити речовини, що отруїли організм.

Нагадаємо, саме отруєння було пріоритетною версією погіршення здоров’я херсонського гауляйтера: кримські лікарі практично одразу запідозрили його у Сальдо, коли його доправили із Херсонської області до лікарні у Сімферополі.

Аналізи колаборанта відправлено «на токсикологію». Як правило, їх результати стають відомими за кілька днів.

Напередодні ще один ставленик окупантів на Херсонщині Кирило Стремоусов спростував кому у Сальдо, заявивши, що недуга – це результат «психологічного та фізичного перенапруги».

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