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13:03 06 Августа 2022 8 Комментарии
У Новій Каховці вчинено замах на місцевого колаборанта: він в тяжкому стані. Відео
У Новій Каховці вчинено замах на так званого «заступника голови Новокахівської ВДА з питань ЖКГ».
Колаборанта розстріляли в його будинку
Про це повідомили РосЗМІ.
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Інформацію доповнили відео зі слідами крові та гільзами в одному із приватних будинків. Ймовірно, це будинок колаборанта.
Попередньо, в зрадника стріляли з пістолета Макарова.
Сам зрадник перебуває у тяжкому стані, його планують перевезти до Криму. Якщо довезуть.
Тэги: херсон, Нова Каховка
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