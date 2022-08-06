У Новій Каховці вчинено замах на місцевого колаборанта: він в тяжкому стані. Відео

У Новій Каховці вчинено замах на так званого «заступника голови Новокахівської ВДА з питань ЖКГ».

Колаборанта розстріляли в його будинку



Про це повідомили РосЗМІ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Інформацію доповнили відео зі слідами крові та гільзами в одному із приватних будинків. Ймовірно, це будинок колаборанта.

Попередньо, в зрадника стріляли з пістолета Макарова.

Сам зрадник перебуває у тяжкому стані, його планують перевезти до Криму. Якщо довезуть.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Тэги: херсон, Нова Каховка