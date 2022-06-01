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Главная » Світ » Політика
14:15 06 Августа 2022 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Ердоган запропонував Путіну організувати зустріч із Зеленським у Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після повернення з зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у Сочі розповів про підсумки переговорів, зокрема щодо України.

Ердоган обговорив з Путіним зокрема і Україну

Про це розповіло турецьке видання Hurriyet.

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«Я ще раз нагадав пану Путіну, що ми можемо провести його зустріч із паном Зеленським», – сказав Ердоган.

Він нагадав свої слова, що переможців у війні в Україні не буде. І незважаючи на всі проблеми, на думку президента Туреччини, криза буде врегульована за столом переговорів.

“Наразі важливою є ефективна реалізація плану та перетворення позитивної атмосфери на конкретні кроки до повернення до переговорів у Стамбулі”, – зазначив турецький лідер.

Також він пообіцяв продовжувати розвивати діалог з Росією у всіх сферах, щоб сприяти регіональному та глобальному світу.

Тэги: Реджеп Тайип Эрдоган
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