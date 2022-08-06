НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
18:44 06 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЗСУ відбили атаки окупантів на Авдіївку та Піски: ворог зазнав втрат

Російські окупанти намагалися наступати за кількома напрямками на Піски і Авдіївку, але ЗСУ дали гідну відсіч.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

На Бахмутському напрямку ворог штурмовими діями тиснув на Стряпівку – Бахмутське, Покровське – Соледар, Покровське – Бахмут, Володимирівку – Яковлівку, Відродження – Вершину, Покровське – Вершину. Всюди окупанти зустріли рішучу відсіч українських воїнів та відступили.

На Авдіївському напрямку російські угруповання штурмом проривалися по лінії Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, Новоселівка Друга – Красногорівка, Олександрівка – Мар’їнка, Кирилівка – Павлівка та Пречистівка – Новомайорське. Українські воїни атаки відбили, завдали ворогу значних втрат та відкинули його назад.

Loading...

Новости по теме

ТОР
06.08.2022 14:15
Ердоган запропонував Путіну організувати зустріч із Зеленським у Туреччині
ТОР
06.08.2022 13:03
У Новій Каховці вчинено замах на місцевого колаборанта: він в тяжкому стані. Відео
ТОР
06.08.2022 12:52
Піски залишаються під контролем України: бої тривають
blog comments powered by Disqus
Росіяни почали наступ на Херсонщині: названо напрямки

12:25 Україна

Сальдо при смерті: гауляйтер Херсонщини у тяжкому стані у реанімації НДІ ім. Скліфософського

11:57 Україна

Абонент недоступний: Китай не відповідає на численні дзвінки з Пентагону

09:26 Світ

У Макіївці потужно детонують склади окупантів

07:39 Україна

Північна Корея може доєднатися до війни проти України: готова відправити 100 тисяч вояків

07:10 Світ

Гауляйтер Херсонщини Сальдо у комі

15:21 Україна

ЗСУ завдали нового удару по Антонівському мосту

14:51 Україна

Китай відповів на заклик Зеленського щодо переговорів с Сі Цзіньпіном

11:52 Світ

Окупанти несподівано влаштували “вогневий вал” під Авдіївкою: що там відбувається

11:14 Україна

Знайдено винуватця вчорашнього “масового отруєння” на станції метро Льва Толстого у Києві

10:27 Україна

Іскандери закінчились: основними тактичними ракетами РФ стали протиповітряні С-300

20:27 Світ