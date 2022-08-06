ЗСУ відбили атаки окупантів на Авдіївку та Піски: ворог зазнав втрат

Російські окупанти намагалися наступати за кількома напрямками на Піски і Авдіївку, але ЗСУ дали гідну відсіч.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

На Бахмутському напрямку ворог штурмовими діями тиснув на Стряпівку – Бахмутське, Покровське – Соледар, Покровське – Бахмут, Володимирівку – Яковлівку, Відродження – Вершину, Покровське – Вершину. Всюди окупанти зустріли рішучу відсіч українських воїнів та відступили.

На Авдіївському напрямку російські угруповання штурмом проривалися по лінії Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, Новоселівка Друга – Красногорівка, Олександрівка – Мар’їнка, Кирилівка – Павлівка та Пречистівка – Новомайорське. Українські воїни атаки відбили, завдали ворогу значних втрат та відкинули його назад.