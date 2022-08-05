НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
06:26 07 Августа 2022 Просмотров 111   КомментариевКомментарии

Росіяни обстріляли ракетами два райони Харкова

Перед світанком 7 серпня близько 04:40 російські війська обстріляли ракетами Харків.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у пабликах та соцмережах.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За словами очевидців чітко було чути чотири потужні вибухи. Над містом піднімається великий стовп диму.

Також підтвердив обстріл міський голова Ігор Терехов. За попередніми даними, обстріляно Новобаварський та Немишлянський райони.

Терехов додав, що інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.

Тэги: Харьков, Харків
Loading...

Новости по теме

ТОР
05.08.2022 10:41
ЗСУ на Харківщині звільнили Дібрівне і пересунули лінію фронту. Відео
ТОР
04.08.2022 11:07
На Харківщині знищено ворожу колону, що йшла на прорив позицій ЗСУ. Відео
ТОР
04.08.2022 06:14
Росія знову вдарила вночі по Харкову
blog comments powered by Disqus
ЗСУ відбили атаки окупантів на Авдіївку та Піски: ворог зазнав втрат

18:44 Україна

Росіяни почали наступ на Херсонщині: названо напрямки

12:25 Україна

Сальдо при смерті: гауляйтер Херсонщини у тяжкому стані у реанімації НДІ ім. Скліфософського

11:57 Україна

Абонент недоступний: Китай не відповідає на численні дзвінки з Пентагону

09:26 Світ

У Макіївці потужно детонують склади окупантів

07:39 Україна

Північна Корея може доєднатися до війни проти України: готова відправити 100 тисяч вояків

07:10 Світ

Гауляйтер Херсонщини Сальдо у комі

15:21 Україна

ЗСУ завдали нового удару по Антонівському мосту

14:51 Україна

Китай відповів на заклик Зеленського щодо переговорів с Сі Цзіньпіном

11:52 Світ

Окупанти несподівано влаштували “вогневий вал” під Авдіївкою: що там відбувається

11:14 Україна

Знайдено винуватця вчорашнього “масового отруєння” на станції метро Льва Толстого у Києві

10:27 Україна