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06:26 07 Августа 2022 111 Комментарии
Росіяни обстріляли ракетами два райони Харкова
Перед світанком 7 серпня близько 04:40 російські війська обстріляли ракетами Харків.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у пабликах та соцмережах.
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За словами очевидців чітко було чути чотири потужні вибухи. Над містом піднімається великий стовп диму.
Також підтвердив обстріл міський голова Ігор Терехов. За попередніми даними, обстріляно Новобаварський та Немишлянський райони.
Терехов додав, що інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.
Тэги: Харьков, Харків
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