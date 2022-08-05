Росіяни обстріляли ракетами два райони Харкова

Перед світанком 7 серпня близько 04:40 російські війська обстріляли ракетами Харків.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у пабликах та соцмережах.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За словами очевидців чітко було чути чотири потужні вибухи. Над містом піднімається великий стовп диму.

Також підтвердив обстріл міський голова Ігор Терехов. За попередніми даними, обстріляно Новобаварський та Немишлянський райони.

Терехов додав, що інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Тэги: Харьков, Харків