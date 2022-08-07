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06:57 07 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЗСУ на півдні знищили чотири ЗРК С-300 і склад боєприпасів

Українською штурмовою авіацією із долученням тактичного бомбардувальника, винищувачів та гелікоптерів протягом бойового дня нанесено 9 ударів по 3 опорних пунктах ворога.

Українська авіація завдала удари по скупченню ворога і його техніки

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

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Крім того, завдано ударів по 4 скупченнях ворога, озброєння та техніки, по складу боєприпасів та радіолокаційній станції.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань, в тому числі по силах протиповітряної оборони противника.

Загальні втрати ворога за минулу добу складають: 4 зенітно-ракетні системи С-300 і зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцир-С1», ворожий безпілотник-розвідник, броньована та автомобільна техніка, 1 польовий склад боєприпасів та 72 окупанти.

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