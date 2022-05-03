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11:45 07 Августа 2022 34 Комментарии
Росіяни втратили понад 80 вояк при спробі наступу на Авдіївку
Російські окупанти вкотре намагалися проводити наступ в напрямку Авдіївки, але понесли втрат та відступили.
Росіяни зазнали втрат під Авдіївкою
Вбитими та пораненими загарбники втратили понад 80 людей. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.
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За його словами, штурмувати позиції Збройних Сил України вирішили бойовики із так званого 1 армійського корпусу ОРДО.
«Під час проведення штурму позицій українських військ біля Авдіївки підрозділи 1 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08801, Комсомольське) 1 АК зазнали втрат: 30 загиблих та 53 поранених військовослужбовців», – зазначив журналіст.
Тэги: Авдеевка, Авдіївка
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