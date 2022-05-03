Росіяни втратили понад 80 вояк при спробі наступу на Авдіївку

Російські окупанти вкотре намагалися проводити наступ в напрямку Авдіївки, але понесли втрат та відступили.

Росіяни зазнали втрат під Авдіївкою



Вбитими та пораненими загарбники втратили понад 80 людей. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

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За його словами, штурмувати позиції Збройних Сил України вирішили бойовики із так званого 1 армійського корпусу ОРДО.

«Під час проведення штурму позицій українських військ біля Авдіївки підрозділи 1 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08801, Комсомольське) 1 АК зазнали втрат: 30 загиблих та 53 поранених військовослужбовців», – зазначив журналіст.

Тэги: Авдеевка, Авдіївка