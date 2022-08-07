Чому ППО невзмозі захистити Харків і Дніпро від обстрілів: пояснення Повітряних сил ЗСУ

Прифронтові міста, зокрема Харків, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя, потерпають від ударів не тільки ракет, а й реактивної артилерії ворога, її потрібно знищувати у місцях, звідки ведеться вогонь.

Прифронтові міста обстрілюють з РСЗВ



Про це в ефірі телеканалу «Київ» розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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«Прифронтові міста страждають передусім через реактивну та ствольну артилерію. Через неї так само вмикається сигнал повітряної тривоги, якщо є відомості про обстріл з території, підконтрольній російським війська саме «Градами», «Смерчами», «Ураганами», пояснив він.

За словами військового, люди це теж сприймають за ракетний обстріл, хоча це обстріл реактивною артилерією, проти якої, на жаль ППО – безсила.

Ігнат уточнив, що зенітно-ракетні комплекси також не можуть збивати такі цілі, зенітна ракета призначена для збиття інших повітряніих цілей, водночас «пакет» «Града» (40 реактивних снарядів) летить лічені хвилини.

Речник Повітряних сил наголосив, що потрібно рішучіше громити противника там, звідки він завдає цих ударів. Для цього зокрема потрібне посилення озброєння від міжнародних партнерів.