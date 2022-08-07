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08:49 08 Августа 2022 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

Військові підтвердили удари по Антонівському і Каховському мостах: подробиці

Вночі українські військові «відпрацювали вогневий контроль», вдаривши по Антонівському та Каховському мостах.

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Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

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«Відпрацьовано той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб, на цьому напрямку. Він має свої результати, він має влучення – достатньо поважні – як по Антонівському, так і по Каховському мостах», – зазначила вона.

За словами Гуменюк, також на півдні українські військові знищили кілька ворожих баз із боєприпасами.

«І ми уточнюємо, які саме з результатів наші, оскільки ми розуміємо, що рух спротиву на окупованих територіях достатньо потужний”, – додала вона.

Як повідомляли Vlasti, ближче до опівночі 7 серпня ЗСУ завдали кількох ударів по об’єктах на Херсонщині, зокрема по Антонівському мосту та мосту на греблі Каховської ГЕС.

Тэги: херсон
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