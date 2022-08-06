Китай завершив військові навчання біля Тайваню

Китай завершив свої безпрецедентні чотириденні навчання після спірного візиту на Тайвань спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

Китай завершив начання біля Тайваню



Про це повідомила The Guardian.

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Коментатор китайського державного телебачення сказав, що китайські військові тепер проводитимуть регулярні навчання поблизу Тайваню, наголосивши, що «історичне завдання возз’єднання» Китаю може бути реалізовано.

Серію навчань, яка розпочалася у четвер, було проведено у відповідь на візит Пелосі. Пекін розглядає Тайвань як частину власної території та вперше відповів випробувальними запусками балістичних ракет над столицею Тайваню Тайбеєм.

Китай також призупинив деякі зв’язки зі США, у тому числі скасував низку зусиль щодо збереження відкритих каналів зв’язку між військовим командуванням та призупинив двосторонню співпрацю щодо кліматичної кризи.

Китайські та тайванські військові кораблі стежили один за одним у неділю за кілька годин до запланованого закінчення військових навчань.

Народно-визвольна армія заявила, що її навчання зосереджено на випробуванні далеких повітряних та наземних ударів Китаю.

Тэги: Китай, тайвань