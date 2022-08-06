НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
11:07 08 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Біля Каховської ГЕС ударом Himars зруйновано залізницю та автомобільну дорогу

У районі мосту біля Каховської ГЕС ударом HIMARS пошкоджено залізничну колію.

PCE завдали точного удару з Himars

Про це повідомив радник очільника МВС Антон Геращенко.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Біля шлюзу на колії величезна триметрова вирва.

Також пошкоджено автомобільне полотно, знищено російський ЗРК «Панцир».

Геращенко зазначив, що точність влучання просто неймовірна.

Місце влучання біля ГЕС

Місце влучання біля ГЕС

Точність ударів просто неймовірна

Точність ударів просто неймовірна

Тэги: херсон, новая каховка, Нова Каховка
Loading...

Новости по теме

ТОР
06.08.2022 13:03
У Новій Каховці вчинено замах на місцевого колаборанта: він в тяжкому стані. Відео
ТОР
05.08.2022 15:08
Потужний вибух у Новій Каховці: подробиці
ТОР
18.07.2022 19:30
Вибух у Новій Каховці: здіймається величезний стовп чорного диму
blog comments powered by Disqus
З’явилося відео Антонівського мосту після нічного удару ЗСУ

16:16 Україна

Під Москвою знайшли тіло відомого російського дипломата: схоже на самогубство

15:29 Світ

У Новій Маячці під Херсоном пролунали вибухи: у небі величезний стовп диму

12:20 Україна

Біля Каховської ГЕС ударом Himars зруйновано залізницю та автомобільну дорогу

11:07 Україна

Росія вдарила ракетами по Умані та Вінниці: всі знищені авіацією

10:50 Україна

Із сектору Газа по Ізраїлю вдарили ракетами за 8 хвилин після початку перемир’я

09:25 Світ

ЗСУ вдарили по Антонівському мосту та греблі Каховської ГЕС. Відео

06:22 Україна

Окупанти почали наступ на Херсонщині, але невдало – Генштаб ЗСУ

19:50 Україна

Російські війська пішли у наступ на Миколаїв

17:20 Україна

У Мелітополі пізно ввечері пролунав потужний вибух

09:35 Україна

ЗСУ відбили атаки окупантів на Авдіївку та Піски: ворог зазнав втрат

18:44 Україна