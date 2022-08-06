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11:07 08 Августа 2022 0 Комментарии
Біля Каховської ГЕС ударом Himars зруйновано залізницю та автомобільну дорогу
У районі мосту біля Каховської ГЕС ударом HIMARS пошкоджено залізничну колію.
PCE завдали точного удару з Himars
Про це повідомив радник очільника МВС Антон Геращенко.
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Біля шлюзу на колії величезна триметрова вирва.
Також пошкоджено автомобільне полотно, знищено російський ЗРК «Панцир».
Геращенко зазначив, що точність влучання просто неймовірна.
Тэги: херсон, новая каховка, Нова Каховка
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