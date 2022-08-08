Очередное чемпионство Реала в ЛЧ 2021/2022

В начале сезона 2021/2022 «Реал» Мадрид не выглядел как фаворит в Лиге Чемпионов, ведь были команды, которые показывали лучшую игру.

В начале сезона 2021/2022 «Реал» Мадрид не выглядел как фаворит в Лиге Чемпионов, ведь были команды, которые показывали лучшую игру. Многие эксперты считали, что такие клубы, как «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» имеют больше шансов на победу. Но «сливочные» в очередной раз всех удивили, выиграв ЛЧ. А чтобы делать ставки на спорт c букмекером 1xbet.kz на такие невероятные исходы, просто зарегистрируйтесь на сайте БК.

Турнир для испанского гранда начался довольно удачно с группы «D». В ней были такие соперники:

«Интер», Италия.

«Шериф», Молдова.

«Шахтер», Украина.

«Интер», который в том сезоне стал чемпионом Италии, считался главным оппонентом «Реала», но и «Шахтер» никто не сбрасывал со счетов, так как этот украинский клуб вполне способен отобрать очки. А на все эти команды можно делать спортивные ставки на сайте букмекера 1xBet.

Однако больше всего удивил в группе именно молдавский «Шериф», который выиграл у «Шахтера», раз сыграл с ним вничью и раз обыграл «сливочных». Это дало им 7 баллов и третье место в группе. Но сам «Реал» все же одержал победу в остальных пяти матчах и спокойно занял первую строчку в квартете. А на все его будущие матчи сделать live ставки легко – 1xBet дает хорошие котировки.

Как Реал стал чемпионом

В одной восьмой соперником стал французский ПСЖ, который всегда претендует на победу в ЛЧ, но еще ни разу не смог этого сделать. Такой амбициозный оппонент может быть весьма опасным, что и доказал в первой игре, выиграв ее с минимальным счетом 1:0. Но в ответной встрече испанцы уверенно их переиграли со счетом 3:1 и спокойно вышли в четвертьфинал. Смотрите такие матчи в live и делайте свои ставки на 1xBet – это легко делать с любого устройства.

В одной четвертой финала «Реал» чуть не проиграл «Челси», уступив в первой игре со счетом 1:3. Но в ответной игре опыт игроков «сливочных» дал о себе знать – команда сотворила камбэк и выиграла 2:3, обеспечив себе минимальный перевес и выход в полуфинал, на игры которого можно делать ставки в 1xbet.kz/line/football.

В одной второй была не менее сложная игра с одним из главных фаворитов – «Манчестер Сити». В первой игре была настоящая голевая перестрелка, которая закончилась минимальной победой «горожан» со счетом 4:3. В ответной же игре «сливочные» снова собрались и одержали уверенную победу 3:1.

Так они вышли в финал, где соперником стал невероятно сильный «Ливерпуль». Игра была равной, и лишь единственный гол на 59-ой минуте Винисиуса Жуниора принес «Реалу» очередной титул победителя Лиги Чемпионов. А на все будущие матчи этого турнира можно заключать пари на сайте 1xBet.