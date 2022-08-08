Начало доминирования Севильи в Лиге Европы

Середина 10-хх годов для испанского клуба «Севилья» стал весьма удачной во втором по значению европейском турнире – Лиге Европы.

Середина 10-хх годов для испанского клуба «Севилья» стал весьма удачной во втором по значению европейском турнире – Лиге Европы. Начиная с сезона 2013/2014 «красно-белые» трижды подряд становились победителем, установив рекорд. Как же им это удалось и каким был путь к первому выигрышу в ЛЕ. Кстати, если вы более за «Севилью» и хотите заключить пари на ее будущие игры, то рекомендуем использовать БК www.1xbet.tj/ru/, где даются лучшие котировки на все матчи.

Началась Лига Европы для команды с группы «Н», в которой были такие соперники:

«Слован» Либерец, Чехия.

«Фрайбург», Германия.

«Эшторил», Португалия.

В такой компании «красно-белые» смотрелись явными фаворитами, так как им регулярно приходилось играть с испанскими грандами, такими, как «Барселона» и «Реал» в регулярном внутреннем чемпионате. В итоге опыт больших матчей, более слаженная игра и более высокий уровень игроков позволил легко занять первое место в группе. Так, из шести матчей было добыто три победы и три ничьих. На такие результаты в любой игре можно ставить в 1xBet.

Путь команды к победе

В одной шестнадцатой финала предстояло сыграть со скромным словенским «Марибором», который оказал неожиданно сильное сопротивление. Так, в первой же игре команды завершили встречу с результативной ничьей 2:2, и только в ответном матче «Севилья» смогла минимально обыграть оппонента 2:1 и выйти в следующий этап. За такими матчами можно следить в режиме реального времени на http://1xbet.tj/ru/live.

Еще более сложной оказалась одна восьмая финала против «Бетиса». Команды регулярно встречались в Ла Лиге и отлично знали друг друга, поэтому два матча прошли в упорной борьбе. Первую встречу выиграл «Бетис» со счетом 0:2, но в ответной «красно-белые» взяли реванш и также победили 0:2. Общий счет стал 2:2, поэтому судьба четвертьфинала решалась в серии пенальти, которую выиграли игроки «Севильи». Кстати, на все серии пенальти можно заключать пари в БК 1xBet.

Гораздо спокойнее прошел четвертьфинал, где был обыгран португальский «Порту». Несмотря на то, что португальцы минимально выиграли первую игру со счетом 1:0, в ответной игре испанский клуб уверенно отыгрался и победил со счетом 4:1, не оставив «Порту» никаких шансов на проход в полуфинал. На такие исходы позволяет заключать пари БК 1xBet – линия спортивных ставок тут дает сотни вариантов по лучшим котировкам.

Матч в одной второй снова был непростым – хорошо знакомая по Ла Лиге «Валенсия» уступила 2:0 в первой игре, но в ответной смогла отыграться и закончить игру со счетом 3:1. Однако за счет гола «красно-белых» на выезде именно они вышли в финальную игры. Там предстояло сыграть с португальской «Бенфикой». Это была долгая и скучная игра, в которой в игровое время не было забито ни одного гола. В итоге судьба трофея решалась в серии пенальти, которую смогла выиграть «Севилья», став победителем престижного турнира. Кстати, в линии спортивных ставок от 1xBet можно заключать пари и на такие исходы.