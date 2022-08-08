Клубы УПЛ не смогли договориться насчет единого ТВ-пула

В четверг, четвертого августа, состоялось онлайн-собрание представителей клубов Украинской Премьер-Лиги, на котором они обсудили создание единого телевизионного пула для трансляции матчей УПЛ.

Новый сезон чемпионата Украинской Премьер-Лиги должен начаться 23-го августа. На сайте букмекерской конторы Пари Матч можно найти коэффициенты на победу команд в поединках УПЛ, а также заключить пари. Зайти на сайт можно с помощью зеркала Пари Матч.

Предложение о создании единого телевизионного пула поступило от компании Setanta Sports, но не все клубы УПЛ согласились с подобной идеей.

Футбольный клуб “Рух” оказался против такой инициативы, а клубы “Динамо”, “Днепр-1” и “Заря” воздержались от высказываний.

Руководитель медиацентра львовского клуба Богдан Тимовчак уточнил, что команда не выступает против создания единого ТВ-пула в целом.

“Нас не устраивает предложение Setanta”, — объяснил Богдан Тимовчак и добавил, что похожей позиции придерживаются клубы “Динамо”, “Черноморец”, “Заря” и “Днепр-1”.

Повторное совещание пройдет через неделю. Если предложение телекомпании будет принято, матчи УПЛ будут доступны для просмотра на канале Setanta Sports.

Отметим, что некоторые поединки можно будет посмотреть в свободном доступе на ТВ. Возможно, что трансляция матчей будет также осуществляться на видеохостинге YouTube, но с задержкой.