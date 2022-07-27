Зеленський запропонував Раді посилити санкції проти Росії
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт №7640, який передбачає розширення санкцій проти Російської Федерації.
Його текст з’явився на сайті парламенту.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Документ передбачає санкції проти юридичних осіб з РФ та України, кінцевим власником, членом та учасником яких є Росія та її громадяни, а також осіб, пов’язаних з державою-агресором.
Пакет санкцій буде складатися з 10 пунктів:
-
заборона на виведення капіталу з України на користь фізичних та юридичних осіб росії;
-
заборона на публічні закупівлі товарів, робіт, послуг, пов’язаних з росією;
-
зупинка дозволів на користування надрами;
-
заборона приватизувати чи орендувати державне майно;
-
заборона на знаходження російських суден та літаків;
-
припинення видачі готівки та платіжних карток особам, які пов’язані з агресором;
-
заборона на придбання цінних паперів від російських емітентів;
-
заборона (дозволів та ліцензій НБУ) на інвестиції в росію;
-
заборона на передачу технологій та прав інтелектуальної власності в росію;
-
заборона на набуття права власності на землю для осіб, пов’язаних з РФ.
Вказані заходи (санкції) після ухвалення Верховною Радою України діятимуть протягом 10 років.
Водночас санкції не будуть поширюватися на росіян, які живуть в Україні на законних підставах.