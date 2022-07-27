Зеленський запропонував Раді посилити санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт №7640, який передбачає розширення санкцій проти Російської Федерації.

Зеленський хоче посилити санкції проти Росії



Його текст з’явився на сайті парламенту.

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Документ передбачає санкції проти юридичних осіб з РФ та України, кінцевим власником, членом та учасником яких є Росія та її громадяни, а також осіб, пов’язаних з державою-агресором.

Пакет санкцій буде складатися з 10 пунктів:

заборона на виведення капіталу з України на користь фізичних та юридичних осіб росії;

заборона на публічні закупівлі товарів, робіт, послуг, пов’язаних з росією;

зупинка дозволів на користування надрами;

заборона приватизувати чи орендувати державне майно;

заборона на знаходження російських суден та літаків;

припинення видачі готівки та платіжних карток особам, які пов’язані з агресором;

заборона на придбання цінних паперів від російських емітентів;

заборона (дозволів та ліцензій НБУ) на інвестиції в росію;

заборона на передачу технологій та прав інтелектуальної власності в росію;

заборона на набуття права власності на землю для осіб, пов’язаних з РФ.

Вказані заходи (санкції) після ухвалення Верховною Радою України діятимуть протягом 10 років.

Водночас санкції не будуть поширюватися на росіян, які живуть в Україні на законних підставах.

Тэги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, Верховна Рада, Володимир Зеленський