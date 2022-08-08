ЄС може запровадити санкції проти Туреччини через співпрацю з Росією – FT

Західні столиці стривожені поглибленням зв’язків між президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом та Росії Володимиром Путіним, і навіть можуть запровадити обмеження проти Туреччини, якщо вона спробує допомогти Росії уникнути санкцій.

Ердоган може допомогти Путіну обійти частнину західних санкцій



Про це написала Financial Times.

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Шість західних чиновників заявили виданню, що вони стурбовані обіцянкою турецьких і російських лідерів розширити співпрацю в галузі торгівлі та енергетики після чотиригодинної зустрічі в Сочі в п’ятницю.

Високопоставлений західний чиновник також припустив, що країни ЄС можуть закликати свої компанії та банки піти з Туреччини, якщо Ердоган виконає наміри, про які він згадав у п’ятницю – вельми незвичайна загроза для іншої держави-члена НАТО, яка може серйозно зашкодити її і без того крихкій економіці.

Джерела видання зазначили, що ЄС ще не проводив жодних офіційних дискусій щодо можливих наслідків для Туреччини, оскільки неясно, про що саме домовилися Ердоган та Путін.

Але навіть без угоди з ЄС деякі окремі держави-члени можуть вжити обмежувальних заходів.

Натяки на потенційні санкції проти Туреччини з’явилися після того, як Україна перехопила документ із Москви, в якому викладено способи допомогти Росії уникнути санкцій через турецькі банки.

Вашингтон неодноразово попереджав, що він вдарить по країнах, які допомагають Росії ухилитися від санкцій за допомогою «вторинних санкцій», спрямованих на порушення за межами правової юрисдикції США.

Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо зустрівся з турецькими чиновниками та стамбульськими банкірами у червні і попередив, щоб вони не стали каналом для незаконних російських грошей.

Після зустрічі минулого тижня у Сочі російський віце-прем’єр Олександр Новак заявив журналістам, що Туреччина погодилася платити за російський газ у рублях.

Він також додав, що Путін та Ердоган обговорили подальший розвиток банківських зв’язків та розрахунків у рублях та лірах. Виступаючи у своєму літаку шляхом з Росії, Ердоган сказав журналістам, що відбулися «дуже серйозні події» щодо використання російської системи платіжних карток «Мир», і тепер Туреччина дозволить росіянам розплачуватися цією карткою.

Ердоган сказав, що карти «Мир» допоможуть російським туристам оплачувати покупки та готелі. Західні ж чиновники побоюються, що вони можуть бути використані для обходу санкцій.

Тэги: Россия, ес, Турция, Росія, ЄС, Туреччина