ЗСУ тотально нищать російську ППО: ракети HARM стали новим жахом окупантів після HIMARS

ЗСУ почали застосовувати проти російських радарів ППО новітні американські протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM.

ЗСУ почали використовувати американські протирадіолокаційні ракети AGM-88



Про нову зброю в українських захисників розповів журналіст Андрій Цаплієнко.

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Він нагадав, що Генштаб ЗСУ за 5-7 серпня повідомив про знищення рекордної кількості російських засобів ППО - 14 одиниць ЗРК та РЛС ЗС РФ.

При тому, що 4 серпня жодна система ППО РФ за нашими офіційними повідомленнями не була знищена, очевидно, що ворог пропустив раптовий потужний удар.

За умов застосування HARM це не виглядає перебільшенням, такий «погром» цілком можливий, оскільки раніше протирадіолокаційні ракети ЗСУ не застосовувало, і російські радари працювали майже без перешкод. Тож ефект раптовості ЗСУ здобули абсолютний.

“Судячи з того, що уламки ракети на оприлюдненому фото належать до хвостової частини, а місце влучання не показані, очевидно, що HARM точно уразив російський радар. Бойова частина ракети має неконтактний підривник, вона складається з тисяч готових уламків, і очевидно, ракета вибухнула так як треба там, де треба”, – зазначив Цаплієнко.

Він також додав, що протирадіолокаційні ракети – це один з найтаємніших видів озброєння, оскільки характеристики систем знищення ППО є одним з найбільших секретів.

“Постачання ракет HARM до України, означає, що наші союзники довіряють нам свою найсучаснішу зброю фактично без обмежень. Це найвищий рівень допуску”, – підкреслив журналіст.

Ракета HARM налаштовується на випромінювання радару, підлаштовується під будь-яку частоту, і може або програмуватись заздалегідь для ураження конкретного типу радарів, або запускатись у район роботи ППО противника, щоб самостійно вести пошук та ураження радарів.

Сама ракета жодного активного випромінювання не дає, її не можливо помітити засобами радіоелектронною розвідкою, хібащо радар може засікти.

Але перехопити ракету складно, оскільки вона має малі розміри та швидкість 2,2 тисячі кілометрів на годину, тобто атака та пошук цілі відбуваються дуже швидко.

Якщо противник вимикає радар, це його не врятує – HARM запам’ятовує координати випромінювання радара, і все одне летить до обраної цілі. Боєголовка ракети – 66 кг, містить у собі до 12 тисяч уражаючих елементів, тож гарантовано знищує радар, і завдає втрат розрахункам та усім об’єктам навколо.

Оскільки ракети HARM застосовуються з літаків НАТО, російський блог BMPD вважає, що ракети застосовані ЗСУ з наземних пускових установок.

Цаплієнко додав, що наразі немає інформації про те, як працюють ракети HARM у ЗСУ.

“Але можна сказати впевнено, що тепер ефективність роботи українських БПЛА та РСЗВ HIMARS значно підвищиться, оскільки ЗС РФ тепер позбавлені можливості утворювати щільне радіолокаційне поле у оперативно-тактичній зоні через високий ризик, що одночасно з запуском БПЛА та РСЗВ відбувається і пуск HARM, і радари та зенітно-ракетні комплекси ППО РФ, які вмикаються для боротьби з HIMARS, можуть бути уражені самі”, – повідомив журналіст.

Він також додав, що масований пуск HARM – 20-30 ракет одночасно – здатен повністю знищити російську ППО на сотні кілометрів фронту, і дозволити безперешкодно працювати усім видам наших ракетних комплексів та багатьом БПЛА.