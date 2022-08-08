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19:27 08 Августа 2022 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Покупець відмовився від українського зерна, вивезеного першим судном із Одеси

Покупець відмовився від українського зерна, що прямував до порту Тріполі в Лівані на судні Razoni.

На борту Razoni 26 тисяч тонн української кукурудзи.

Про це повідомило ВВС.

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Причина відмови – затримка доставки вантажу строком на понад п’ять місяців, повідомило у своєму Twitter посольство України в Бейруті.

Судно зупинилося біля узбережжя південної Туреччини. Постачальник вантажу шукає нового покупця.

Razoni – перше суховантажне судно з українським зерном, яке залишило Одесу в рамках угоди з розблокування чорноморських портів. На його борту – 26 тисяч тонн української кукурудзи.

З моменту відправки Razoni Україну покинули ще п’ять суден із сільгосппродукцією.

Одне з них, судно Polarnet, вже прибуло до північного турецького порту Дериндже. На його борту 12 тисяч тонн кукурудзи. Очікується, що сьогодні судно розвантажать.

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