Увечері в окупованому Мелітополі прогриміло близько 10 вибухів

В окупованому Мелітополі ввечері 8 серпня близько 22:00 пролунало кілька потужних вибухів.

В Мелітополі прогиміли вибухи



Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у пабликах та соцмережах.

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Кажуть, що вибухало десь у районі Нового Мелітополя. Після вибухів у місті було помічено активний рух російської військової техніки.

Також інформацію щодо вибухів підтвердив і міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Черговий вечір для російських військових перестає бути спокійним. В західній частині Мелітополя чутно вже близько 10 потужних вибухів. Віримо в ЗСУ та чекаємо на гарні новини для українців й нищівні для рашистів», – написав він в Telegram.

Як повідомляли Vlasti, вночі 8 серпня високоточними ракетами HIMARS було нанесене вогневе ураження по пунктам тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах міста Мелітополя.

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