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06:22 09 Августа 2022 8 Комментарии
На півдні ЗСУ знищили ЗРК Панцир-С1 і танк Т-72 окупантів
На південному напрямку ЗСУ нанесли удари по позиціях російських окупантів.
PCE знищили черговий «Панцир-С1»
Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.
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Там зазначили, що за результатами роботи ракетно-артилерійських підрозділів за минулий бойовий день ворог недорахується 23 військових, чергового зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1», танка Т-72, самохідної гаубиці «Мста-С», 5 автомобілів, в тому числі і броньованих.
Також українською штурмовою авіацією нанесено удар по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупаційних військ неподалік Снігурівки. Результати дорозвідуються.
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