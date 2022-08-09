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Главная » Україна » Інциденти
08:09 09 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Вночі в окупованому Токмаку під Запоріжжям лунали потужні вибухи

В окупованому Токмаці Запорізької області близько 01:04 пролунало біля десятка вибухів.

Цієї ночі у Токмаку було гучно

Про це повідомили місцеві Telegram-канали і мешканці в соцмережах.

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Люди кажуть, що відразу після вибухів в місті стало дуже неспокійно.  Вулицями почали носитися військові машини окупантів. Відчувалася паніка.

Періодично було чути окремі постріли.

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