Вночі в окупованому Токмаку під Запоріжжям лунали потужні вибухи

В окупованому Токмаці Запорізької області близько 01:04 пролунало біля десятка вибухів.

Цієї ночі у Токмаку було гучно



Про це повідомили місцеві Telegram-канали і мешканці в соцмережах.

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Люди кажуть, що відразу після вибухів в місті стало дуже неспокійно. Вулицями почали носитися військові машини окупантів. Відчувалася паніка.

Періодично було чути окремі постріли.

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