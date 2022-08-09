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08:39 09 Августа 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Пентагон підтвердив передачу Україні протирадіолокаційних ракет

Сполучені Штати в попередніх пакетах військової допомоги надали Україні протирадіолокаційні ракети.

Україна вдало застосовує ракети Harm

Про це повідомив Голос Америки з посиланням на заступника міністра оборони США Коліна Каля.

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“В нещодавні пакети військової допомоги ми включили певну кількість протирадіолокаційних ракет, які можуть бути випущені з українських літаків, і можуть мати вплив на російські радари та інші речі”, – заявив Каль під час брифінгу для преси в понеділок.

Він також додав, що США та союзники допомогли Україні запчастинами та іншими деталями, щоб підняти в небо більше українських винищувачів МіГ-29.

Раніше Пентагон офіційно не оголошував про надання Україні протирадіолокаційних ракет. Однак наприкінці липня міністр оборони України Олексій Резніков в інтервʼю українським ЗМІ заявляв, що ЗСУ отримають таке озброєння від США.

“Ми отримаємо спеціальні протирадарні ракети, яких раніше у нас було. Це дозволить нам з вами ефективно руйнувати їх систему радарів, осліплювати по суті ворога, що дасть можливість нам потім отримати перевагу для контрнаступу”, – говорив Резніков.

Як повідомляли Vlasti, ЗСУ почали застосовувати проти російських радарів ППО новітні американські протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM.

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