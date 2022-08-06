У росіян проблеми з “референдумами” через нестачу колаборантів, – Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зазначив, що проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях можливе лише як фейк.

Данілов висловився щодо "референдумів" окупантів



Свою думку Данілов висловив у Twitter.

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За його словами, апроблема окупантів в тому, що їм не вистачає колаборантів, щоб хоча б створити видимість проведення “референдумів”

«РФ не вистачає колаборантів. На тимчасово окупованих територіях призначені гауляйтери не можуть сформувати органи управління. Проведення будь-яких «референдумів» можливе виключно в режимі фейкових новин», – написав секретар РНБО.

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