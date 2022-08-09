Через вибухи у Криму оголосили надзвичайний стан: що наразі відомо
В окупованому Криму о 15:00 пролунав перший вибух в районі Новофедорівки, де розташований російський військовий аеродром.
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Загалом за годину тут пролунало десь 15 вибухів, вони не припиняються вже більше години.
Багато карет швидкої допомоги їде у бік Новофедорівки з Євпаторії, також залучена санавіація.
Багато хто з відпочивальників і місцевих жителів намагається залишити регіон, на виїзді – пробки.
Місцева «влада» підтвердила вибухи і повідомила, що виїхала на місце.
В Новофедорівці базується військовий аеродром, який раніше називався Саки-4. Після анексії Криму там базується 43-ій окремий морський штурмовий авіаційний полк ВКС ЗС РФ. Основний вид озброєння фронтовий бомбардувальник Су-24.