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16:45 09 Августа 2022 Просмотров 183   КомментариевКомментарии

Через вибухи у Криму оголосили надзвичайний стан: що наразі відомо

В окупованому Криму о 15:00 пролунав перший вибух в районі Новофедорівки, де розташований російський військовий аеродром.

В Криму пролунало декілька вибухів біля курортних населених пунктів і військового аеродрому

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Загалом за годину тут пролунало  десь 15 вибухів, вони не припиняються вже більше години.

Багато карет швидкої допомоги їде у бік Новофедорівки з Євпаторії, також залучена санавіація.

Багато хто з відпочивальників і місцевих жителів намагається залишити регіон, на виїзді – пробки.

Місцева «влада» підтвердила вибухи і повідомила, що виїхала на місце.

В Новофедорівці базується військовий аеродром, який раніше називався Саки-4. Після анексії Криму там базується 43-ій окремий морський штурмовий авіаційний полк ВКС ЗС РФ. Основний вид озброєння фронтовий бомбардувальник Су-24.

Тэги: Крим
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