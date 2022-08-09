В небі над Запоріжжям ППО збила дві російські ракети

Пізно ввечері 9 серпня, близько 23:00, в Запоріжжі пролунали вибухи – українська ППО збила російські ракети.

ППО збила дві ракети



Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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«Вчора пізно ввечері, близько 23:00, в обласному центрі та поблизу Запоріжжя було чутно гучний звук вибуху. За попередньою інформацією, це – результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ, яка збила ворожу ракету”, – написав він

Також Старух додав, що за годину, вже 10 серпня, українські захисники збили ще одну ракету.

“У нас мінус старі шибки, у ворога – мінус дві ракети», – уточнив очільник ОВА.

Крім цього, близько 04:00 мешканці Запоріжжя чули також кілька вибухів, але щодо них жодної офіційної інформації наразі немає.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя