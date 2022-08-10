ЗСУ відбили наступи окупантів на Соледар і Авдіївку, бій за Піски триває

Минулої доби російські військові намагалися наступати на Бахмутському і Авдіївському напрямках, але безуспішно.

ЗСУ протистоять ворогу на Донбасі



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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На Бахмутському напрямку ворог здійснив спроби ведення штурмових дій на напрямках Новолуганське – Спірне, Володимирівка – Яковлівка, Стряпівка – Соледар. Успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку противник намагається відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски, бойові дії тривають.

Також ворог вів наступ в напрямках Мінеральне – Авдіївка та Спартак – Авдіївка. Успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.