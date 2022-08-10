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07:06 10 Августа 2022 32 Комментарии
ЗСУ відбили наступи окупантів на Соледар і Авдіївку, бій за Піски триває
Минулої доби російські військові намагалися наступати на Бахмутському і Авдіївському напрямках, але безуспішно.
ЗСУ протистоять ворогу на Донбасі
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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На Бахмутському напрямку ворог здійснив спроби ведення штурмових дій на напрямках Новолуганське – Спірне, Володимирівка – Яковлівка, Стряпівка – Соледар. Успіху не мав, відійшов.
На Авдіївському напрямку противник намагається відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски, бойові дії тривають.
Також ворог вів наступ в напрямках Мінеральне – Авдіївка та Спартак – Авдіївка. Успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.
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