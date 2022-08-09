В російському Єйську неподалік Маріуполя палає нафтосховище

В російському Єйську, що майже навпроти Маріуполя через Азовське море палає нафтосховище.

Пожежа на нафтосховищи в Єйську



Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Він уточнив, що російське місто знаходиться в 30 кілометрах від Маріуполя через Азов.

“Мабуть теж хтось невдало кинув недопалок”, – пожартував Андрющенко.

Він також нагадав, що Єйськ – те саме місто, звідки планують завозити боєприпаси до Маріупольського порту.

В Єйську окрім порту також є вантажний авіатермінал.

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Тэги: Россия, Росія