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10:28 10 Августа 2022 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

В російському Єйську неподалік Маріуполя палає нафтосховище

В російському Єйську, що майже навпроти Маріуполя через Азовське море палає нафтосховище.

Пожежа на нафтосховищи в Єйську

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Він уточнив, що російське місто знаходиться в 30 кілометрах від Маріуполя через Азов.

“Мабуть теж хтось невдало кинув недопалок”, – пожартував Андрющенко.

Він також нагадав, що Єйськ – те саме місто, звідки планують завозити боєприпаси до Маріупольського порту.

В Єйську окрім порту також є вантажний авіатермінал.

Тэги: Россия, Росія
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