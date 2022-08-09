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10:28 10 Августа 2022 15 Комментарии
В російському Єйську неподалік Маріуполя палає нафтосховище
В російському Єйську, що майже навпроти Маріуполя через Азовське море палає нафтосховище.
Пожежа на нафтосховищи в Єйську
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
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Він уточнив, що російське місто знаходиться в 30 кілометрах від Маріуполя через Азов.
“Мабуть теж хтось невдало кинув недопалок”, – пожартував Андрющенко.
Він також нагадав, що Єйськ – те саме місто, звідки планують завозити боєприпаси до Маріупольського порту.
В Єйську окрім порту також є вантажний авіатермінал.
Тэги: Россия, Росія
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