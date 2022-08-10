10.08.2022 10:28
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10:49 10 Августа 2022 0 Комментарии
У Мелітополі партизани підірвали штаб «Єдиной Росії». Фото
В окупованому Мелітополі ніч близько 22.00 пролунав вибух у самому центрі міста біля штабу «Єдиної Росії».
Постраждав фасад будівлі
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та мешканці в соцмережах.
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Штаб розмістився у ТЦ «Фокстрот» на проспекті Б.Хмельницького.
Там загарбники та місцеві колаборанти готували проведення псевдореферендуму.
Повідомляють, що ніхто не постраждав, а біля будівлі дуже пошкоджено фасад.
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