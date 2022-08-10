У Мелітополі партизани підірвали штаб «Єдиной Росії». Фото

В окупованому Мелітополі ніч близько 22.00 пролунав вибух у самому центрі міста біля штабу «Єдиної Росії».

Постраждав фасад будівлі



Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та мешканці в соцмережах.

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Штаб розмістився у ТЦ «Фокстрот» на проспекті Б.Хмельницького.

Там загарбники та місцеві колаборанти готували проведення псевдореферендуму.

Повідомляють, що ніхто не постраждав, а біля будівлі дуже пошкоджено фасад.