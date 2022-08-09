Повітряні сили ЗСУ озвучили втрати росіян після вибухів у Криму

Внаслідок вибухів на аеродромі Саки під Новофедорівкою в окупованому Криму знищено близько десяти літаків та склад авіаційного озброєння.

Знищено біля десяти російських літаків



Про це заявив спікер командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, на аеродромі розташовувалися російські літаки Су-30 СМ, Су-24, Іл-76 та інші. Їх використовували щодня.

Ігнат зазначив, що всього в Криму є п’ять аеродромів, які РФ може використати для зльоту літаків та завдання ракетних ударів по Україні.

«Через вибух, який ми спостерігали на відеоматеріалах, зрозуміло, що вражений склад авіаційного озброєння. Тому що детонація була серйозною. А якщо там додатково знищено з десяток літаків, то це буде справжня невелика перемога», – сказав він.

Раніше Vlasti повідомляли:

У Криму в районі Новофедорівки (неподалік Євпаторії та Сак) пролунали вибухи на військовому аеродромі.

Після серії потужних вибухів у Новофедорівці в районі Сак і Євпаторії росіяни, які відпочивали там, кинулися виїжджати з регіону.

Міноборони РФ майже через дві години після початку вибухів на військовому аеродромі біля Новофедорівки в Криму нарешті видало офіційний коментар щодо інциденту.

Серія вибухів на військовому аеродромі під Новофедорівкою в окупованому Криму викликала бурхливу реакцію українців у соцмережах.

Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання на російському аеродромі Саки в окупованому Криму та порадило росіянам не курити у невстановлених мiсцях.

Тэги: Крим