НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
11:04 10 Августа 2022 Просмотров 392   КомментариевКомментарии

Повітряні сили ЗСУ озвучили втрати росіян після вибухів у Криму

Внаслідок вибухів на аеродромі Саки під Новофедорівкою в окупованому Криму знищено близько десяти літаків та склад авіаційного озброєння.

Знищено біля десяти російських літаків

Про це заявив спікер командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, на аеродромі розташовувалися російські літаки Су-30 СМ, Су-24, Іл-76 та інші. Їх використовували щодня.

Ігнат зазначив, що всього в Криму є п’ять аеродромів, які РФ може використати для зльоту літаків та завдання ракетних ударів по Україні.

«Через вибух, який ми спостерігали на відеоматеріалах, зрозуміло, що вражений склад авіаційного озброєння. Тому що детонація була серйозною. А якщо там додатково знищено з десяток літаків, то це буде справжня невелика перемога», – сказав він.

Раніше Vlasti повідомляли:

  • У Криму в районі Новофедорівки (неподалік Євпаторії та Сак) пролунали вибухи на військовому аеродромі.

  • Після серії потужних вибухів у Новофедорівці в районі Сак і Євпаторії росіяни, які відпочивали там, кинулися виїжджати з регіону.

  • Міноборони РФ майже через дві години після початку вибухів на військовому аеродромі біля Новофедорівки в Криму нарешті видало офіційний коментар щодо інциденту.

  • Серія вибухів на військовому аеродромі під Новофедорівкою в окупованому Криму викликала бурхливу реакцію українців у соцмережах.

  • Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання на російському аеродромі Саки в окупованому Криму та порадило росіянам не курити у невстановлених мiсцях.

Тэги: Крим
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.08.2022 19:58
Все тільки починається: Подоляк натякнув на демілітаризацію Криму
ТОР
09.08.2022 19:14
«Бавовна» у Криму на російському аеродромі: мережа вибухнула мемами
ТОР
09.08.2022 18:04
Як із крейсером Москва: росіяни відреагували на офіційні версії вибухів у Криму
blog comments powered by Disqus
Повітряні сили ЗСУ озвучили втрати росіян після вибухів у Криму

11:04 Україна

«Бавовна» у Криму на російському аеродромі: мережа вибухнула мемами

19:14 Україна

У Криму після вибухів почалася паніка: люди намагаються втікти з півострова

16:32 Україна

В Росії прокоментували вибухи в Криму

16:12 Україна

У Криму в Новофедорівці пролунали вибухи на військовому аеродромі

15:53 Україна

Путін визнав, що росіяни біднішають і спиваються

15:32 Світ

Китай оголосив про оточення Тайваню в рамках нових військових навчань

11:10 Світ

Увечері в окупованому Мелітополі прогриміло близько 10 вибухів

06:03 Україна

ЗСУ тотально нищать російську ППО: ракети HARM стали новим жахом окупантів після HIMARS

19:03 Україна

З’явилося відео Антонівського мосту після нічного удару ЗСУ

16:16 Україна

Під Москвою знайшли тіло відомого російського дипломата: схоже на самогубство

15:29 Світ