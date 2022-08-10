Как выбрать жидкость на солевом никотине

Жижи на солевом никотине сыграли важную роль в развитии вейпинга.

Жижи на солевом никотине сыграли важную роль в развитии вейпинга. Прежде всего они дали мощнейший толчок революционным изменениям на рынке устройств для парения. Популярность pod систем, в первую очередь одноразовых, неразрывно связана с использованием в них жидкостей на солевом никотине. Принятые во многих странах законодательные запреты и ограничения на парение мощных вейпов привели к перенаправлению вектора развития в сторону компактных и простых в использовании девайсов. Одноразки бодро подвинули на рынке габаритные агрегаты с объемными резервуарами для жижи и емкими аккумуляторами. Гонка мощностей и размеров сменилась соревнованием стилей и элегантности внешнего вида.

Под системы более похожи на современные устройства для хранения данных, то есть флешки, а не футуристические колбы и приспособления древних алхимиков. Наконец, жидкости на солевом никотине помогают бывшим курильщикам легче избавиться от пагубной привычки. При парении таких жиж чувство утоления никотинового голода наступает гораздо быстрее, а необходимость в следующем перекуре возникает намного позже. Такова их особенность. Сегодня жидкости на основе этого вещества используют и многие владельцы мощных вейпов. Однако следует учесть, что подобные жижи не подходят для некоторых типов устройств, например, использующих кальянную тягу. Давайте разберемся, как выбрать жидкость для парения на солевом никотине, и что важно при этом учитывать.

Особенности солевого никотина

Прежде всего необходимо понимать, что:

Наличие в жиже солевого никотина предусматривает быстрый перекур буквально за 2–3 затяжки. Недаром именно такие жижи используются в одноразовых электронных сигаретах.

Крепость используемой в одноразках жижи в основном составляет 50 мг на 1 мл. Это намного больше, чем в жидкостях на обыкновенном никотине, где крепость в 18 мг уже считается высокой.

Солевой никотин гораздо быстрее обычного всасывается в кровь и дольше выводится из организма.

Если человек никогда раньше не курил обычные сигареты, парение устройств на солевых жидкостях вызывает ускоренное привыкание.

Надо иметь в виду, что присутствие даже 12 мг обычного никотина ощущается сильнее, чем 20 мг солевого. Но факт остается фактом — для длительных посиделок с выпуском объемных клубов пара солевые жидкости не годятся.

Поэтому владельцам устройств для парения на кальянной тяге или любителям показывать всевозможные фокусы с выпускаемым паром, вроде колец, медузы или торнадо, солевые жидкости не подходят. Парить без остановки заправленные ними устройства никак нельзя. Высокая крепость легко может привести к передозировке никотином, но только сам вейпер в состоянии контролировать ситуацию и вовремя остановиться.

Другое дело, если человек собирается с помощью парения избавиться от табакокурения. В этом случае проще всего начать с крепких и недорогих одноразовых электронных сигарет. Быстрое всасывание солевого никотина в кровь поможет максимально безболезненно перетерпеть первоначальный период отказа от курения. Дальше можно перейти на многоразовые под системы или более продвинутые вейпы, и постепенно снижать содержание никотина в жиже. Существуют и безникотиновые жидкости, парение которых не вызывает привыкания и наиболее безопасно для здоровья.

Вкус жидкости на солевом никотине — дело тонкое

Сегодня на рынке представлено множество вариантов вкусов жидкостей на солевом никотине, как традиционных, так и совершенно экзотических. Выбор зависит исключительно от индивидуальных предпочтений любителя парения. Ароматы могут быть самые разные, более того, нет нужды покупать фабричный вариант. Обладатели обслуживаемых вейпов и открытых под систем могут приготовить жижу самостоятельно. Уникальный вкус самозамеса — награда вейперу за старания и преданность любимому увлечению.