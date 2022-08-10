На росТБ почали замазувати обличчя колаборантів з Херсонщини і Запоріжжя

В інформаційній політиці окупантів відбулися зміни – російський «Перший канал» почав “блюрити” обличчя колаборантів.

Обличчя колаборантів розмиті



На це звернув увагу журналіст Андрій Цаплієнко.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

В пропагандистських сюжетах про окуповані території відтепер замазують обличчя місцевих херсонських та запорізьких “чиновників”, які зрадили Україні та працюють на окупантів.

“Колаборанти бояться. Думаю, бояться не тільки бути ідентифікованими. В них відтепер немає впевненості, що Росія залишиться на окупованих територіях”, – зазначив журналіст.

Він також нагадав колаборантам, що Росія їх кине перших, коли буде відступати. І тут вже не врятують «заблюрені обличчя».

“Тож краще шукайте спосіб вже зараз допомогти Україні якнайшвидше повернутися. І тоді є шанс зменшити покарання за ваші ганебні дії та вчинки”, – резюмував Цаплієнко.