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12:33 10 Августа 2022 Просмотров 99   КомментариевКомментарии

На росТБ почали замазувати обличчя колаборантів з Херсонщини і Запоріжжя

В інформаційній політиці окупантів відбулися зміни – російський «Перший канал» почав “блюрити” обличчя колаборантів.

Обличчя колаборантів розмиті

На це звернув увагу журналіст Андрій Цаплієнко.

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В пропагандистських сюжетах про окуповані території відтепер замазують обличчя місцевих херсонських та запорізьких “чиновників”, які зрадили Україні та працюють на окупантів.

“Колаборанти бояться. Думаю, бояться не тільки бути ідентифікованими. В них відтепер немає впевненості, що Росія залишиться на окупованих територіях”, – зазначив журналіст.

Навряд чи "заблюрювання" врятує колаборанів від відповідальності

Навряд чи "заблюрювання" врятує колаборанів від відповідальності

Він також нагадав колаборантам, що Росія їх кине перших, коли буде відступати. І тут вже не врятують «заблюрені обличчя».

“Тож краще шукайте спосіб вже зараз допомогти Україні якнайшвидше повернутися. І тоді є шанс зменшити покарання за ваші ганебні дії та вчинки”, – резюмував Цаплієнко.

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